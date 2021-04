Come fare lo smokey eye nero come quello di Ilary Blasi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilary Blasi ci stupisce sempre con i suoi look indossati durante le puntate dell’Isola dei Famosi 2021, come l’ultimo outfit, il lunghissimo abito blu elettrico di velluto. Anche il suo make up è piaciuto tantissimo, uno smokey eye nero e intenso, che mette in risalto gli occhi. Ecco come potete farlo anche voi. Ilary Blasi: … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 aprile 2021)ci stupisce sempre con i suoi look indossati durante le puntate dell’Isola dei Famosi 2021,l’ultimo outfit, il lunghissimo abito blu elettrico di velluto. Anche il suo make up è piaciuto tantissimo, unoeyee intenso, che mette in risalto gli occhi. Eccopotete farlo anche voi.: … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

borghi_claudio : Come vedete... ???? Notare il 'bisogna fare presto'. - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - PBPcalcio : Questa cosa che 'i 12 club' pensano solo ai soldi e le altre squadre si indignano quasi schifate dal vile denaro..c… - idkesse : RT @Cambiacasacca: Non possiamo accettare una privazione di libertà perché 'ha un effetto dissuasivo'. È come se ci menassero per strada p… - macho_morandi : E certo se no come fa a fare le plusvalenze farlocche con la juve o vendere bidoni come gagliardini e conti a milan… -