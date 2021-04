Com’è cambiata la famiglia Agnelli dai tempi del mitico Gianni! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima avevano più tatto. Anche al tempo del mitico Gianni la famiglia Agnelli si faceva i propri comodi alla grande, addebitando le ricorrenti crisi della Fiat al povero Pantalone (il pubblico denaro); preposto a finanziare le incommensurabili cappelle imprenditoriali del monarca di Torino con la cassa integrazione o altre forme di finanziamento a fondo perduto, a mo’ di Benemerita: uso a obbedir tacendo. E se l’italiano più glamour e blasé – per fare cassa – dava in pegno al tiranno da operetta Mu’ammar Gheddafi un pezzo di impresa italiana, il coro osannante era pronto a giustificare la messa all’incanto dell’argenteria di famiglia, accreditandola da operazione di straordinario respiro internazionale. Del resto era sempre stato così anche per i precedenti signori dell’automobile sabauda: il proconsole Vittorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima avevano più tatto. Anche al tempo delGianni lasi faceva i propri comodi alla grande, addebitando le ricorrenti crisi della Fiat al povero Pantalone (il pubblico denaro); preposto a finanziare le incommensurabili cappelle imprenditoriali del monarca di Torino con la cassa integrazione o altre forme di finanziamento a fondo perduto, a mo’ di Benemerita: uso a obbedir tacendo. E se l’italiano più glamour e blasé – per fare cassa – dava in pegno al tiranno da operetta Mu’ammar Gheddafi un pezzo di impresa italiana, il coro osannante era pronto a giustificare la messa all’incanto dell’argenteria di, accreditandola da operazione di straordinario respiro internazionale. Del resto era sempre stato così anche per i precedenti signori dell’automobile sabauda: il proconsole Vittorio ...

Advertising

ItaliaViva : Con #Draghi è cambiata l'immagine dell'Italia nel mondo e abbiamo svoltato su #vaccini e #riaperture. @matteorenzi… - ilfattoblog : Com’è cambiata la famiglia Agnelli dai tempi del mitico Gianni! - Esterin62237737 : RT @Serena01403585: Oggi abbiamo dovuto pulire la scatola in cui sta Stella con i piccini. I piccini adesso fanno più bisogni quando vengon… - Laclo15 : Sotto quel fondo bianco c'è un mio dipinto. Non l'ho mai finito. A distanza di tempo l'idea di riprenderlo non mi c… - lucatremolada : Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd I numeri della violenza della polizia Usa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è cambiata Com’è cambiata la famiglia Agnelli dai tempi del mitico Gianni! Il Fatto Quotidiano