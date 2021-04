Come cambiano i colori, il centro-nord verso la zona gialla: 14 regioni candidate (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalla Lombardia al Lazio sono tante le regioni che potrebbero avere le carte in regola per essere «promosse» dopo il monitoraggio di venerdì nella fascia con minori restrizioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalla Lombardia al Lazio sono tante leche potrebbero avere le carte in regola per essere «promosse» dopo il monitoraggio di venerdì nella fascia con minori restrizioni

Advertising

antofns : @alcantarer @marifcinter Inoltre non sono due posti garantiti ma cambiano ogni anno (come il ranking). Poco male. - paoloangeloRF : Come cambiano i colori, il centro-nord verso la zona gialla: 14 regioni candidate - Il Sole 24 ORE @sole24ore - alealex73 : RT @HereIsTheWiz: @armagio però perdonami, a prescindere dall'essere pro superlega o contro, come si può giudicare la mossa di 6 top club c… - SaCe86 : Come cambiano i colori, il centro-nord verso la zona gialla: 14 regioni candidate @sole24ore - piave79 : #Floyd come cambiano i tempi. Ma se si capovolgono siamo come prima -