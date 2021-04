Colpisce il vicino a colpi di guinzaglio e gli spruzza dello spray urticante: denunciato 52enne (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha colpito un uomo con il guinzaglio del cane e gli ha spruzzato addosso lo spray urticante. Per questo gli agenti delle volanti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno denunciato in stato di libertà un italiano, di 52 anni, per lesioni aggravate ai danni di 66enne di origini partenopee ma residente a Civitavecchia. L’aggressione al vicino di casa La pattuglia è intervenuta nei pressi del parco Antonelli per una segnalazione, giunta al 113, di una violenta lite tra due persone. Sul posto i poliziotti hanno trovato due uomini, il 52enne con in mano il guinzaglio del cane con cui poco prima aveva colpito la vittima al collo ed il 66enne con i segni dello spray ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hato un uomo con ildel cane e gli hato addosso lo. Per questo gli agenti delle volanti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hannoin stato di libertà un italiano, di 52 anni, per lesioni aggravate ai danni di 66enne di origini partenopee ma residente a Civitavecchia. L’aggressione aldi casa La pattuglia è intervenuta nei pressi del parco Antonelli per una segnalazione, giunta al 113, di una violenta lite tra due persone. Sul posto i poliziotti hanno trovato due uomini, ilcon in mano ildel cane con cui poco prima avevato la vittima al collo ed il 66enne con i segni...

