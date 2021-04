Clubhouse e i punti oscuri delle stanze italiane | PARTE 2

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi torniamo a parlare dima, a differenza della prima puntata, ci soffermeremo sulla delicata questione italiana dove la situazione non va meglio ma, anzi, nonostante il social si rivolga a una platea ristretta di utenti, sono tanti i fenomeni gravi che abbiamo avuto modo di riscontrare in prima persona e anche attraverso varie testimonianze. Nell’ultimo mese abbiamo scoperto che su questa nuova piattaforma social sono state e continuano a essere tantissime le discriminazioni avvenute: in genere, durante la notte, sono attive le room con titoli omofobi o razzisti del tipo “No ai fr*ci, sì al razzismo”, “Viva il duce a morte gli omosessuali” e così via. LEGGI ANCHE la primadel nostro approfondimento sue ledel complotto1 Le ...