Clima | Wwf | “-55% non basta | legge Ue segue politica ma non ascolta la scienza”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Solo due mesi prima che il pacchetto clima-energia 2030 dell’UE ‘Fit for 55%’ (Pronti per il 55%) sia varato, e con i leader che si riuniscono per il vertice sul Clima del presidente degli Stati Uniti Biden domani e dopodomani, “l’UE si presenterà avendo appena concordato una legge sul clima deludente, che non farà abbastanza per combattere la crisi planetaria”. L’accordo finale, denuncia il Wwf, “contiene un obiettivo climatico per il 2030 di almeno il 55% di emissioni nette come da indicazioni del Consiglio europeo del dicembre 2020 – molto al di sotto dell’obiettivo del 65% che scaturisce dalle indicazioni della comunità scientifica, e di quello del 60% indicato dal Parlamento europeo”.