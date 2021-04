Clima | UECOOP | “Auto green superano immatricolazioni benzina per la prima volta”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Per lain Italia lediibride ed elettriche, a livello nazionale, sorpassano sia quelle ache scivolano al secondo posto sia quelle diesel che si fermano al terzo, mentre in fondo alla classifica, molto distanziati, restano i mezzi a Gpl e metano. È quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative () su dati Unrae riferita al primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indagine è stata divulgata in occasione dell’accordo Ue sulche prevede il taglio delle emissioni al 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 con un impegno rafforzato nell’ambito dell’Accordo di Parigi, alla vigilia del summit dei leader mondiali sul...

Riviera24

