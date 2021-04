Civitavecchia | colpisce vicino e gli spruzza spray urticante | denunciato 52enne

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Gli agenti delle volanti del commissariato di, diretto da Paolo Guiso, hannoin stato di liberta’ un italiano, di 52 anni, per lesioni aggravate ai danni di un uomo, di 66 anni, di origini partenopee ma residente in citta’. La pattuglia e’ intervenuta nei pressi del parco Antonelli per una segnalazione, giunta al 113, di una violenta lite tra due persone. Sul posto i poliziotti hanno trovato due uomini, ilcon in mano il guinzaglio del cane con cui poco prima aveva colpito la vittima al collo ed il 66enne con i segni delloal peperoncino sul volto e le ferite al collo. Gli agenti, hanno rinvenuto e sequestrato la bomboletta dita poco prima sul volto della vittima, ...

Tuscia Web

Il fenomeno si è recentemente presentato all'interno del convegno online sulla riapertura della Orte - Capranica -, ma non è un evento isolato nella Provincia di Viterbo. Ad inizio anno ...... a Suo dire, aveva acceso la centrale a carbone die per la quale mosse pesanti ... ma ancor piùquel netto rifiuto ai rimborsi compensative che, a suo dire " puzzano di carbone" .Non sopporta il vicino e lo schiaffeggia con il guinzaglio del cane. Civitavecchia - Alla vittima è anche stato spruzzato dello spray urticante sul viso - La polizia ha denunciato un 52enne per lesion ...CIVITAVECCHIA - «Civitavecchia non può essere fuori dai fondi del Recovery Plan». È il grido d’allarme che arriva dal Forum Pd porto, servizi e logistica. «Questa è la notizia che sembra concretizzars ...