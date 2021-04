Civitanova-Perugia in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 finale Playoff Superlega 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Cucine Lube Civitanova ospita la Sir Safety Conad Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della quarta giornata della finale dei Playoff Superlega 2020/2021. Prosegue la serie conclusiva che assegnerà lo Scudetto, che vede sfidarsi le due formazioni si per la terza volta consecutiva (trofeo 2020 non assegnato). I Block Devils hanno reagito bene al cambio di allenatore last minute dopo gara-1 (Fontana al posto dell’esonerato Heynen), riuscendo a pareggiare la serie in trasferta. Dopo gara-3, le due rivali sono già pronte a tornare in campo per il primo match point: lo Scudetto verrà assegnato o si andrà a gara-5? TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Cucine Lubeospita la Sir Safety Conad: ecco data,e come vedere intv eil match della quarta giornata delladei2020/. Prosegue la serie conclusiva che assegnerà lo Scudetto, che vede sfidarsi le due formazioni si per la terza volta consecutiva (trofeo 2020 non assegnato). I Block Devils hanno reagito bene al cambio di allenatore last minute dopo-1 (Fontana al posto dell’esonerato Heynen), riuscendo a pareggiare la serie in trasferta. Dopo-3, le due rivali sono già pronte a tornare in campo per il primo match point: lo Scudetto verrà assegnato o si andrà a-5? TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE ...

