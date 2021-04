Città Metropolitana Roma | Zotta | sinergia con Fipav per ampliare offerta sportiva

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021)– Conclusi i primi due bandi per la valorizzazione di 4 aree interne alle scuole della Citta’diCapitale per la costruzione di nuovi impianti sportivi polivalenti coperti di ultima generazione. Per altri due bandi si attendono i lavori delle commissioni e per altre proposte e’ gia’ partita la fase istruttoria. “Queste nuove palestre- sottolinea la Vice Sindaca di CMRC Teresa- amplieranno le possibilita’ per gli studenti di praticare l’educazione motoria in strutture nuove ed in maggior sicurezza, raddoppiando gli spazi disponibili in ogni scuola.” “Il pomeriggio gli impianti – per il tramite delle societa’ concessionarie – si apriranno al territorio potenziando notevolmente i Centri Sportivi della Citta’, al cui interno, sara’ possibile la pratica ...