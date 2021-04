Ciro Grillo torna su Instagram e posta il video del padre Beppe: gli utenti lo attaccano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ciro Grillo, figlio di Beppe, ha riaperto il profilo Instagram, postando il video in cui il padre lo difende dall’accusa di violenza sessuale. Il titolo, come riporta il quotidiano Secolo XIX che ha dato la notizia, è lo stesso (“Giornalisti o giudici?”) scelto dal comico per il suo blog. L’unica novità è l’aggiunta dell’hashtag #freeciruz. Segue una lunga serie di risposte, quasi tutte critiche: “Orrore”, “Vai a lavorare”, “Un’altra pagliacciata”. Ciro Grillo aveva chiuso il suo profilo all’indomani della comparsa sui giornali della notizia dell’indagine che lo vedeva coinvolto. Nel video postato negli scorsi giorni, il padre del ragazzo e fondatore del M5s dice: “Perché non li avete ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021), figlio di, ha riaperto il profilondo ilin cui illo difende dall’accusa di violenza sessuale. Il titolo, come riporta il quotidiano Secolo XIX che ha dato la notizia, è lo stesso (“Giornalisti o giudici?”) scelto dal comico per il suo blog. L’unica novità è l’aggiunta dell’hashtag #freeciruz. Segue una lunga serie di risposte, quasi tutte critiche: “Orrore”, “Vai a lavorare”, “Un’altra pagliacciata”.aveva chiuso il suo profilo all’indomani della comparsa sui giornali della notizia dell’indagine che lo vedeva coinvolto. Nelto negli scorsi giorni, ildel ragazzo e fondatore del M5s dice: “Perché non li avete ...

