Ciro Grillo rispunta sui social per condividere il video del padre e viene travolto da commenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Circola un dubbio riguardo all'account Instagram di Ciro Grillo, ricomparso sul social lo scorso 19 aprile 2021 per condividere su IGTV il video del padre che lo difende dalle accuse di violenza sessuale. Il profilo – che è stato inondato di commenti dopo la pubblicazione del video – era scomparso nel 2019, come possiamo vedere da un salvataggio su Archive del 6 settembre di quell'anno, lo stesso giorno in cui Dagospia aveva pubblicato un pezzo con i commenti del ragazzo sul social. Se osserviamo, la bacheca attuale contiene solo quel post video e nessuno dei precedenti: si tratta dell'account originale o ci troviamo di fronte a un probabile furto di identità? Su Twitter è possibile utilizzare un ...

