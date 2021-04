Circola un messaggio su una versione di Whatsapp rosa, ma è una truffa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’altra truffa. Non bastava l’sms “trappola” sul pacco in transito, adesso sta Circolando anche la nuova versione di Whatsapp tutta rosa. Peccato che i veri produttori non ne sappiano nulla. Si tratta, infatti, di un’app Android malevola che sfrutta il nome della popolare applicazione con l’obiettivo ben preciso di intrufolarsi nei dispositivi degli utenti così da rubare dati sensibili. Insomma, una truffa vera e propria, pericolosissima, scoperta dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia che l’ha denunciata su Twitter. TWITTER/Rajshekhar Rajaharia Whatsapp “verde” e quella “rosa” (fake) Come funziona Il modo in cui funziona è semplicissimo e cadere nella trappola altrettanto. Gli utenti, infatti, ricevono un link che invita ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’altra. Non bastava l’sms “trappola” sul pacco in transito, adesso stando anche la nuovaditutta. Peccato che i veri produttori non ne sappiano nulla. Si tratta, infatti, di un’app Android malevola che sfrutta il nome della popolare applicazione con l’obiettivo ben preciso di intrufolarsi nei dispositivi degli utenti così da rubare dati sensibili. Insomma, unavera e propria, pericolosissima, scoperta dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia che l’ha denunciata su Twitter. TWITTER/Rajshekhar Rajaharia“verde” e quella “” (fake) Come funziona Il modo in cui funziona è semplicissimo e cadere nella trappola altrettanto. Gli utenti, infatti, ricevono un link che invita ...

