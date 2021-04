Cina, il cimitero delle bici: scoppia la bolla delle condivise (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un vero cimitero di biciclette: immagini dall'alto di migliaia di dueruote di mille colori abbandonate alla periferia della cittè di Shenyang. Incubo degli urbanisti, sono i resti di startup di bici ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un verodiclette: immagini dall'alto di migliaia di dueruote di mille colori abbandonate alla periferia della cittè di Shenyang. Incubo degli urbanisti, sono i resti di startup di...

Advertising

marco_gaviglio : Cmq se il ban alle nazionali dovesse reggere, la nuova #SuperLega rischia di diventare l'ennesimo cimitero di campi… - Andgasperini : Base di tavolo in bronzo con inserti d’oro ed argento, intreccio di quattro draghi ed altrettante fenici cinesi su… - travel_arte : @travel_arte #arte #art #mostra #musei #leonardo Archeologi cinesi hanno recentemente portato alla luce oltre 80 sp… - davidvienne31 : RT @RaiNews: Archeologi cinesi hanno recentemente portato alla luce oltre 80 specchi di bronzo conservati circa 2000 anni fa in un grande c… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Archeologi cinesi hanno recentemente portato alla luce oltre 80 specchi di bronzo conservati circa 2000 anni fa in un grande c… -