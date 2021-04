Ciad, parte la transizione dopo l’uccisione del presidente: Costituzione sospesa. Perché per la Francia è un Paese cruciale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Morto con onore in seguito alle ferite ricevute sul campo di battaglia, mentre nel nord del Paese guidava la risposta militare all’assalto dei ribelli del Fact, il Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad. È questa la versione ufficiale della morte, ieri mattina, di Idriss Déby Itno, presidente del Ciad da trent’anni, appena rieletto per un sesto mandato consecutivo alla guida del Paese. Proprio il giorno prima erano giunti i risultati delle elezioni dell’11 aprile, che lo confermavano vincitore con il 79% delle preferenze. E proprio in quelle ore Déby, che a giugno avrebbe compiuto 69 anni, si sarebbe trovato a nord del Ciad, con le sue truppe, intento a fronteggiare l’avanzata dei ribelli. La versione ufficiale, però, è stata da subito messa in dubbio in patria e all’estero da molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Morto con onore in seguito alle ferite ricevute sul campo di battaglia, mentre nel nord delguidava la risposta militare all’assalto dei ribelli del Fact, il Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad. È questa la versione ufficiale della morte, ieri mattina, di Idriss Déby Itno,delda trent’anni, appena rieletto per un sesto mandato consecutivo alla guida del. Proprio il giorno prima erano giunti i risultati delle elezioni dell’11 aprile, che lo confermavano vincitore con il 79% delle preferenze. E proprio in quelle ore Déby, che a giugno avrebbe compiuto 69 anni, si sarebbe trovato a nord del, con le sue truppe, intento a fronteggiare l’avanzata dei ribelli. La versione ufficiale, però, è stata da subito messa in dubbio in patria e all’estero da molti ...

Advertising

fattoquotidiano : Ciad, parte la transizione dopo l’uccisione del presidente: Costituzione sospesa. Perché per la Francia è un Paese… - ilfoglio_it : Il presidentissimo ciadiano Idriss Déby 'muore al fronte contro i ribelli'. Davvero? E parte tutto dalla Libia? Era… - admalaone : @mazzettam 'Dédby aveva rischiato in diverse occasione di essere rovesciato da gruppi di ribelli provenienti dal Ci… - V_Mannello : ??#CIAD ..trattasi della morte del presidente in carica e della assunzione del potere da parte del figlio. Non rigua… - V_R_S_Giac_ : RT @agambella: Situazione critica in #Ciad. Tentativo di golpe. Uccisione del presidente e presa del potere da parte del figlio del capo di… -