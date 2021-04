Chiara Ferragni senza trucco e in pigiama | come non l’avete mai vista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Ripetitelo prima di andare a letto: 'Sono Ostellari, non sono Beyoncé', ha tuonato via social il marito di. Come lui, in merito al DDL Zan, nei giorni scorsi si erano espressi Elodie ,...Trend alert: le idee per avere capelli alla moda questa primavera 2021 arrivano - come sempre - da lei,. Sempre un passo avanti sulle tendenze beauty & moda, ci fa innamorare delle sue trecce da collegiale americana , personalizzate e rese parecchio grintose dalla profusione di fermagli ...Chiara Ferragni ci dimostra come essere belle senza trucco e in pigiama, ed è un chiaro esempio di bellezza acqua e sapone.Ci risiamo, come un déjà vu: il ddl Zan, il disegno legge contro l’omotransfobia, è di nuovo stato rinviato in Commissione Giustizia al Senato. E, sempre come un déjà vu, Fedez è tornato ad attaccare ...