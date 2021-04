Chiara Ferragni: ecco cosa gli ha regalato Fedez per la nascita di Vittoria (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ha svelato cosa le ha regalato Fedez per la nascita della loro secondogenita, Vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) Nonostante i suoi impegni da mamma, Chiara Ferragni non ha mai smesso di lavorare: dopo aver lanciato la linea per i neonati New Born e i sandali estivi, “a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Suola in gomma. Made in Italy”, ha già fatto il tutto esaurito delle sue borracce. LEGGI ANCHE—>STEFANIA ORLANDO RACCONTA “HO DEI PROGETTI PER LA TV…” Sul suo sito si può leggere la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’imprenditrice e influencerha svelatole haper ladella loro secondogenita,. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Nonostante i suoi impegni da mamma,non ha mai smesso di lavorare: dopo aver lanciato la linea per i neonati New Born e i sandali estivi, “a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Suola in gomma. Made in Italy”, ha già fatto il tutto esaurito delle sue borracce. LEGGI ANCHE—>STEFANIA ORLANDO RACCONTA “HO DEI PROGETTI PER LA TV…” Sul suo sito si può leggere la ...

Advertising

UniLIUC : Su @LaGazzettaWeb, l'articolo del prof Piccone sulla nomina di Chiara Ferragni nel CDA di Tod's, con un commento di… - ombrysan : @Perla19733917 @Francescaeffe3 @73deva73 @rkmontanari @Gianmar26145917 @ItalicaTestudo @liliaragnar @AndFranchini… - Marilenapas : RT @fanpage: Chiara Ferragni si espone ancora una volta sulla parità di genere - casino90210 : RT @GaudiusoMartina: 'Non era questo il suo obiettivo, non voleva diventare uno stilista'.. La versione rivisitata di Chiara Ferragni by A… - Maurizio_Accica : Chiara Ferragni contro la cultura dello stupro: 'Assecondare queste cose non è da uomini ma da codardi'… -