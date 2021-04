CHIAMA GLI EUROPARLAMENTARI NAZIONALI PER ESPRIMERE LA TUA FORTE OPPOSIZIONE AL PASSAPORTO SANITARIO EUROPEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una nuova azione per contrastare l’approvazione del PASSAPORTO SANITARIO EUROPEO. Dopo l’e-mail bombing che ha riscosso un discreto successo con oltre 20.000 e-mail inviate, è il momento di CHIAMAre direttamente i nostri rappresentanti al Parlamento EUROPEO. Una telefonata educata per ribadire il nostro NO. I numeri pubblicati qui sotto sono numeri professionali dei nostri EUROPARLAMENTARI proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una nuova azione per contrastare l’approvazione del. Dopo l’e-mail bombing che ha riscosso un discreto successo con oltre 20.000 e-mail inviate, è il momento dire direttamente i nostri rappresentanti al Parlamento. Una telefonata educata per ribadire il nostro NO. I numeri pubblicati qui sotto sono numeri professionali dei nostriproviene da Database Italia.

