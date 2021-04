Chi è Luigi De Leverano, nuovo consigliere militare di Mario Draghi (Di mercoledì 21 aprile 2021) È il generale Luigi De Leverano il nuovo consigliere militare del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier lo ha nominato a margine del Consiglio dei ministri odierno, per ricoprire l’incarico lasciato a febbraio dall’ammiraglio Carlo Massagli, trasferitosi alla vice direzione dell’Aise, agenzia d’intelligence per la sicurezza esterna. A quanto apprende Formiche.net, insieme a De Leverano arriverà a palazzo Chigi anche il generale dell’Aeronautica Luca Capasso, capo del neonato Comando operazioni spaziali (Cos, già Ufficio spazio dello Stato maggiore della Difesa), che ricoprirà il ruolo di consigliere militare aggiunto, con specifica responsabilità sulla struttura di coordinamento che supporta il Comitato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) È il generaleDeildel presidente del Consiglio. Il premier lo ha nominato a margine del Consiglio dei ministri odierno, per ricoprire l’incarico lasciato a febbraio dall’ammiraglio Carlo Massagli, trasferitosi alla vice direzione dell’Aise, agenzia d’intelligence per la sicurezza esterna. A quanto apprende Formiche.net, insieme a Dearriverà a palazzo Chigi anche il generale dell’Aeronautica Luca Capasso, capo del neonato Comando operazioni spaziali (Cos, già Ufficio spazio dello Stato maggiore della Difesa), che ricoprirà il ruolo diaggiunto, con specifica responsabilità sulla struttura di coordinamento che supporta il Comitato ...

Advertising

meb : “Verso l’agricoltura del futuro, per una transizione ecologica sostenibile” con Antonello De Lucia e Luigi Galimber… - cecegranata : RT @FondArchTo: Chi è il mobility manager e perché sta diventando una figura professionale di rilievo? Lo abbiamo chiesto a Luigi La Riccia… - anto_de_lucia : RT @meb: “Verso l’agricoltura del futuro, per una transizione ecologica sostenibile” con Antonello De Lucia e Luigi Galimberti. Appuntament… - luigi_beccia : @kittesencul @marcopav10 @CucchiRiccardo Vendi chi se il mercato è praticamente fermo e non ci sono soldi? La Juve… - CecettoM : @luigidimaio Luigi io investo. E anche molto. Ma non in Italia. Perché? Chiedere a chi ha governato il belpaese neg… -