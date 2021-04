Chelsea | i tifosi chiedono le dimissioni dei vertici

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ormai la frittata è fatta. Tornare indietro sui suoi passi potrebbe non bastare. Certamente aidelnon è andato giù che il club di Abramovich abbia avallato il progetto Super Lega. Idei blues hanno diramato un comunicato in cui si chiede ledel presidente Bruce Buck e dell'amministratore delegato Guy Laurence, considerati evidentemente i maggiori responsabili. The @STrust board have issued the following statement regarding the #EuropeanSuperLeague WE DID IT TOGETHER pic.twitter.com/pPDjgOYBUF —Supporters' Trust (@STrust) April 21, 2021