Chef Rubio ignobile contro Brumotti massacrato di botte: "Te ne hanno date troppo poche" (video) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un infame aggressione a Vittorio Brumotti di Striscia e ai carabinieri a Roma. botte e minacce a cui si è aggiunto pure lo sfregio di Chef Rubio contro l'inviato del tg satirico di Canale 5. Chef Rubio contro Brumotti e a favore degli spacciatori Brumotti, che da anni denuncia situazioni al limite del sostenibile, si era recato al Quarticciolo con la sua troupe. Un luogo difficile una borgata popolare, una zona molto difficile, una delle tante piazze dove lo spaccio la fa da padrone. Come si vede nel video, Vittorio Brumotti e i suoi vengono bersagliati di insulti, picchiati. Una scena inconcepibile. Immediata la chiamata delle forze dell'ordine, che si sono precipitate il ...

