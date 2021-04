Cerasa: "Sospendere J&J è stata una decisione politica che ci ha fatto perdere tempo" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe. Si era detto che avremmo raggiunto la soglia di 500 mila vaccinazioni quotidiane e così non è; si era detto che ci sarebbero stati provvedimenti severi contro le regioni inadempienti e non ci sono stati; si era detto che lo stato centrale non si sarebbe fatto scavalcare da ordinanze regionali e invece le regioni fanno ancora quello che vogliono". Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha commentato la gestione della campagna vaccinale da parte del governo Draghi e del generale Figliuolo, questa mattina ospite di Agorà su Rai 3. C'è poi un altro dato, sottolinea Cerasa: il tempo perso per lo stop del vaccino Johnson & Johnson. "Nè Aifa nè Ema hanno mai adottato in questi giorni nessun atto formale che sospendesse il vaccino di Johnson & Johnson. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe. Si era detto che avremmo raggiunto la soglia di 500 mila vaccinazioni quotidiane e così non è; si era detto che ci sarebbero stati provvedimenti severi contro le regioni inadempienti e non ci sono stati; si era detto che lo stato centrale non si sarebbescavalcare da ordinanze regionali e invece le regioni fanno ancora quello che vogliono". Così il direttore del Foglio, Claudio, ha commentato la gestione della campagna vaccinale da parte del governo Draghi e del generale Figliuolo, questa mattina ospite di Agorà su Rai 3. C'è poi un altro dato, sottolinea: ilperso per lo stop del vaccino Johnson & Johnson. "Nè Aifa nè Ema hanno mai adottato in questi giorni nessun atto formale che sospendesse il vaccino di Johnson & Johnson. ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe, ha spiegato @claudiocerasa, ospite di Agorà. Sul vaccino Janssen: 'Nè… - ilfoglio_it : La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe, ha spiegato @claudiocerasa, ospite di Agorà. Sul vaccino Janss… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerasa Sospendere Sondrio azzerare la Tari per sostenere gli agriturismi in crisi ...degli enti di deliberare riduzioni della TARI per le imprese che siano state costrette a sospendere ...da subito proroghe dei termini di pagamento della Tari per il 2021" concludono Marchesini e Cerasa ...

Agriturismi, filiera al collasso Non si sa dove mettere i prodotti ... così come le derrate alimentari " ha affermato Angelo Cerasa, agricoltore, operatore agrituristico ... Noi, di fatto, non possiamo sospendere le produzioni, ma dobbiamo invece fare i conti con dispensa ...

Cerasa: "Sospendere J&J è stata una decisione politica che ci ha fatto perdere tempo" Il Foglio Cerasa: "Sospendere J&J è stata una decisione politica che ci ha fatto perdere tempo" La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe, ha spiegato il direttore del Foglio, ospite di Agorà. Sul vaccino Janssen: "Nè Aifa nè Ema hanno mai adottato in questi giorni nessun atto formale, ...

...degli enti di deliberare riduzioni della TARI per le imprese che siano state costrette a...da subito proroghe dei termini di pagamento della Tari per il 2021" concludono Marchesini e...... così come le derrate alimentari " ha affermato Angelo, agricoltore, operatore agrituristico ... Noi, di fatto, non possiamole produzioni, ma dobbiamo invece fare i conti con dispensa ...La campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe, ha spiegato il direttore del Foglio, ospite di Agorà. Sul vaccino Janssen: "Nè Aifa nè Ema hanno mai adottato in questi giorni nessun atto formale, ...