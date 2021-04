Ceramica artistica: parte da Vietri l’appello per il settore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – parte da Vietri sul Mare (Sa) e si è diffuso in tutta Italia il grido di allarme di un settore entrato ormai profondamente in crisi anche a causa dell’emergenza sanitaria. Indirizzato ai componenti dell’intergruppo parlamentare sulla Ceramica artistica e Tradizionale, è stato predisposto un vero e proprio manifesto che vuole indicare la rotta per sostenere concretamente la capacità di resilienza dell’artigiano ceramista nelle Terre di Antica Tradizione Ceramica prima che sia troppo tardi. A firmarlo circa 100 protagonisti di eccellenza dell’alto artigianato della Ceramica artistica e Tradizionale italiana, maestri titolari di attività storiche che da 5 secoli tengono accesa la fiaccola ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutisul Mare (Sa) –dasul Mare (Sa) e si è diffuso in tutta Italia il grido di allarme di unentrato ormai profondamente in crisi anche a causa dell’emergenza sanitaria. Indirizzato ai componenti dell’intergruppo parlamentare sullae Tradizionale, è stato predisposto un vero e proprio manifesto che vuole indicare la rotta per sostenere concretamente la capacità di resilienza dell’artigiano ceramista nelle Terre di Antica Tradizioneprima che sia troppo tardi. A firmarlo circa 100 protagonisti di eccellenza dell’alto artigianato dellae Tradizionale italiana, maestri titolari di attività storiche che da 5 secoli tengono accesa la fiaccola ...

Ultime Notizie dalla rete : Ceramica artistica Dl Sostegni, Cassese/ Collina: depositato emendamento a sostegno del comparto della ceramica ... con il quale chiediamo l'incremento di 1 milione di euro del fondo previsto nel Dl Rilancio per il comparto della ceramica artistica e tradizionale, affinché dagli attuali 2 milioni passi a 3 ...

Il 'gigantismo' di Giorgio Laveri alla galleria 'Punto sull'Arte' Dalla fine degli anni '70 inizia a traslare la sua esperienza cinematografica nel campo della sperimentazione artistica approdando così alla scultura e sodalizzando con la ceramica e con le vicine ...

Ceramica artistica: parte da Vietri l'appello per il settore anteprima24.it Dl Sostegni, Cassese/ Collina: depositato emendamento a sostegno del comparto della ceramica Pescara. “Abbiamo depositato un emendamento al Dl Sostegni, attualmente al vaglio delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, con il quale chiediamo l’incremento di 1 milione di euro del fondo pr ...

Le opere di Castellani al museo civico Il Gabinetto delle Stampe del Museo Civico delle Cappuccine ha recentemente acquisito un importante nucleo di oltre 50 opere grafiche di Leonardo Castellani (1896-1984), uno dei più grandi incisori de ...

