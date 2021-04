Centro Meteo Europeo. Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi presentiamo un Video realizzato dal Centro Meteo Europeo sui cambiamenti climatici di Copernicus, e distribuito da EURONEWS. Il Video illustra in 5 minuti cosa sta succedendo al clima Europeo, visiona la situazione della banchisa polare che si estende verso il nostro Continente. Ma non solo, studia il rischio di incendi, che sono in aumento per effetto dei cambiamenti climatici. Copernicus mostra come il nostro clima sia cambiato negli ultimi anni. Una variazione ormai percettibile visivamente nella quotidianità Meteo. https://www.youtube.com/watch?v=yWFXDbLtkwI L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi presentiamo unrealizzato dalsui cambiamenti climatici di Copernicus, e distribuito da EURONEWS. Ilillustra in 5 minuti cosa sta succedendo al clima, visiona la situazione della banchisa polare che si estende verso il nostro Continente. Ma non solo, studia il rischio di incendi, che sono in aumento per effetto dei cambiamenti climatici. Copernicus mostra come il nostro clima sia cambiato negli ultimi anni. Una variazione ormai percettibile visivamente nella quotidianità. https://www.youtube.com/watch?v=yWFXDbLtkwI L'articolo proviene daGiornale.

