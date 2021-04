Centinaio: La svolta green dipende dai fondi all’agricoltura (Di mercoledì 21 aprile 2021) – Intervista al sottosegretario alle Politiche agricole – Il settore agricolo italiano è tra quelli su cui ha maggiormente inciso lo tsunami della pandemia. Sulla situazione attuale del mondo agricolo del nostro paese, colpito anche da un’ondata di maltempo, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, senatore Gian Marco Centinaio (nella foto). 1) Senatore Centinaio, quanto la pandemia ha inciso e continua ad incidere sulla produttività del mondo agricolo nel nostro paese? Durante la pandemia l’agricoltura ha mostrato la propria capacità di essere resiliente. Ciononostante questi sono stati mesi di grandi difficoltà, basta pensare alle conseguenze che ha avuto su alcune filiere la chiusura del canale della ristorazione. Un esempio su tutti il mondo del vino. Con il lockdown ha fatto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) – Intervista al sottosegretario alle Politiche agricole – Il settore agricolo italiano è tra quelli su cui ha maggiormente inciso lo tsunami della pandemia. Sulla situazione attuale del mondo agricolo del nostro paese, colpito anche da un’ondata di maltempo, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, senatore Gian Marco(nella foto). 1) Senatore, quanto la pandemia ha inciso e continua ad incidere sulla produttività del mondo agricolo nel nostro paese? Durante la pandemia l’agricoltura ha mostrato la propria capacità di essere resiliente. Ciononostante questi sono stati mesi di grandi difficoltà, basta pensare alle conseguenze che ha avuto su alcune filiere la chiusura del canale della ristorazione. Un esempio su tutti il mondo del vino. Con il lockdown ha fatto ...

Advertising

maryfagi : RT @AgriculturaIT: Covid. Centinaio @giamma71 : Bene svolta su riaperture, per ristorazione boccata d’ossigeno - AgriculturaIT : Covid. Centinaio @giamma71 : Bene svolta su riaperture, per ristorazione boccata d’ossigeno - Agricolae1 : #Covid, @giamma71 @LegaSalvini Bene svolta su riaperture, per ristorazione boccata d’ossigeno -