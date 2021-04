Ceferin “Ora ricostruire l'unità del calcio europeo e avanti insieme” (Di mercoledì 21 aprile 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Ho detto ieri che è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruire l'unità che c'era prima e andare avanti insieme”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è pronto a riaccogliere i club che nelle ultime ore hanno deciso di sfilarsi dal progetto Superlega. Progetto andato di fatto in frantumi dopo appena due giorni, con sei delle 12 società fondatrici – le inglesi Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham – a fare marcia indietro. “Ma adesso sono tornate nel gruppo e so che hanno tanto da offrire non solo alle nostre competizioni ma all'intero calcio europeo”, ha aggiunto Ceferin in una nota.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Ho detto ieri che è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso èl'che c'era prima e andare”. Aleksander, presidente della Uefa, è pronto a riaccogliere i club che nelle ultime ore hanno deciso di sfilarsi dal progetto Superlega. Progetto andato di fatto in frantumi dopo appena due giorni, con sei delle 12 società fondatrici – le inglesi Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham – a fare marcia indietro. “Ma adesso sono tornate nel gruppo e so che hanno tanto da offrire non solo alle nostre competizioni ma all'intero”, ha aggiuntoin una nota.(ITALPRESS).

