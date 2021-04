Catena umana fra i popoli | lo street artist Saype disegna l’amore per il mondo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dapprima fu il dipinto ai piedi della Tour Eiffel, nel 2019. Oggi, in piena pandemia, continua il suo percorso il progetto diart Beyond Walls, di Guillaume Legros, in arte. La sua, come vedete nella foto, è unadi mani giganti: unirà tutto il, da un Paese all’altro. Il progetto coinvolgerà alla fine una trentina di città sparse per tutto il pianeta, in modo da ricreare, simbolicamente, unaintorno alla Terra. Un simbolo di unità e solidarietà tra i, così comeli vorrebbe, uniti e non divisi da odio, guerre e inimicizia. Graffiti sulla terra e sull’erba La decima tappa del progetto ha toccato nei giorni scorsi il Benin, in Africa subsahariana, un Paese molto povero.ha portato ...