Catello Maresca | “L’emergenza Covid ha favorito la criminalità organizzata”

Advertising

RogiosiEditore : Il nuovo libro di Catello Maresca, NCO le radici del male, al @tg2rai ?? - paolochiariello : #Juorno Al #RotaryParthenope presentato il romanzo di #Maresca - juornoit : #Juorno Al #RotaryParthenope presentato il romanzo di #Maresca - LucianoSchifone : #CatelloMaresca Sabato 24/4 alle 10.30 in streaming su Fb della Contea e di Sud24 presentazione del libro di Catell… - anteprima24 : ** Perché domani è un giorno cruciale per Forza Italia, Catello #Maresca il centrodestra ** -

Ultime Notizie dalla rete : Catello Maresca

Agenzia ANSA

"L'emergenza Covid ha favorito ancora la criminalità organizzata in Campania". Lo ha dichiarato - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - il sostituto procuratore di Napoliintervenuto, in videoconferenza, all'evento del liceo Caccioppoli: "Pandemia & virus sociale" organizzato dal Liceo R. Caccioppoli di Scafati. Moderatrice dell'incontro la dottoressa ...Caccioppoli di Scafati dialogare con il dottor, sostituto procuratore generale di Napoli e la dottoressa Luisa D'Aniello, psicologa ed esperta in criminologa. Moderatrice dell'...Stampa“L’emergenza Covid ha favorito ancora la criminalità organizzata in Campania”. Lo ha dichiarato – come titola il quotidiano “Le Cronache” – il sostituto procuratore di Napoli Catello Maresca int ...A Napoli le forze locali del centro sinistra si sono già espresse contro le primarie e intendono giocare a pieno titolo la partita dei 227 milioni di euro proposti dalla città per finanziare i progett ...