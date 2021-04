Catanzaro, dipendente ospedaliero prende lo stipendio per 15 anni senza avere mai lavorato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Record per un assenteista seriale a Catanzaro: 15 anni senza avere mai lavorato un giorno. Avrebbe percepito, in totale, 538mila euro complessivi, ma non si sarebbe mai recato al lavoro. La Procura di Catanzaro ha così chiuso le indagini nei confronti di un presunto assenteista dipendente dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, S.S. di 66 anni, che non avrebbe mai lavorato un solo giorno. Questo è l’esito delle indagini della Guardia di Finanza. Iscritte sul registro degli indagati sette persone, tra dipendenti, funzionari e dirigenti dell’ospedale, l’accusa è quella di abuso d’ufficio ed estorsione aggravata. S.S. avrebbe fatto ricorso, anche con l’ausilio di terzi, a condotte estorsive. Ad esempio, nel 2005, avrebbe inviato ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Record per un assenteista seriale a: 15maiun giorno. Avrebbe percepito, in totale, 538mila euro complessivi, ma non si sarebbe mai recato al lavoro. La Procura diha così chiuso le indagini nei confronti di un presunto assenteistadell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, S.S. di 66, che non avrebbe maiun solo giorno. Questo è l’esito delle indagini della Guardia di Finanza. Iscritte sul registro degli indagati sette persone, tra dipendenti, funzionari e dirigenti dell’ospedale, l’accusa è quella di abuso d’ufficio ed estorsione aggravata. S.S. avrebbe fatto ricorso, anche con l’ausilio di terzi, a condotte estorsive. Ad esempio, nel 2005, avrebbe inviato ...

