Castellammare Casillo Pd | “La Regione pronta per la bonifica della spiaggia”

' Arenile didi Stabia, la Regione Campania è pronta a fare la sua parte, così come ha già fatto ...i rilievi per certificare lo stato di balneabilità' - è quanto dichiara Mario, ...Otto anni di reclusione per aver accoltellato una ragazza all'uscita di una discoteca. Condannata in primo grado Melania, la donna didi 23 anni protagonista del folle gesto all'uscita di Villa Zaira . Ha accoltellato per due volte la vittima, Simona Mellone , il 31 luglio scorso. Solo dopo mesi ...