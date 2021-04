Caso SuperLega: inno al romanticismo che fonda la modernità (e il calcio) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi piace vincere facile eh, voi della SuperLega già defunta prima di nascere ? Vi piace caricaturizzare il “romantico” del calcio de noantri, farne una marionetta dello sciocco sentimentalismo, un ebete acchiappanuvole incapace, perso nei fumi del suo nostalgico fantasticare, di capire le rudi e prosaiche leggi del calcio su scala industriale, un conservatore fissato con i campetti polverosi e un regime alimentare fatto di pane e salame (che poi il pane e salame, a me interdetto causa pinguedine e trigliceridi alti, è più buono del sashimi globale). E invece non sanno o fingono di non sapere, questi arcigni fustigatori delle anime belle, che proprio nei campetti polverosi di Buenos Aires si è rivelata l’essenza romantica del gioco del pallone, con Diego Armando Maradona che tirava i primi calci della sua leggenda. E pure Carlitos ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vi piace vincere facile eh, voi dellagià defunta prima di nascere ? Vi piace caricaturizzare il “romantico” delde noantri, farne una marionetta dello sciocco sentimentalismo, un ebete acchiappanuvole incapace, perso nei fumi del suo nostalgico fantasticare, di capire le rudi e prosaiche leggi delsu scala industriale, un conservatore fissato con i campetti polverosi e un regime alimentare fatto di pane e salame (che poi il pane e salame, a me interdetto causa pinguedine e trigliceridi alti, è più buono del sashimi globale). E invece non sanno o fingono di non sapere, questi arcigni fustigatori delle anime belle, che proprio nei campetti polverosi di Buenos Aires si è rivelata l’essenza romantica del gioco del pallone, con Diego Armando Maradona che tirava i primi calci della sua leggenda. E pure Carlitos ...

