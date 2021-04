Caso Suarez | procura di Perugia chiude le indagini

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladiha chiuso lesul presunto esame 'farsa' di Luisall'Università per Stranieri. Gli avvisi di conclusione dellesono stati recapitati alla ex rettrice dell'ateneo, Giuliana Grego Bolli, all'ex direttore generale Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e all'avvocato dalla Juventus, Maria Cesarina Turco. Sono tutti indagati dai pm perugini per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e a vario titolo per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. L'avviso di conclusione delleè firmato daltore di, Raffaele Cantone e dai sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti.