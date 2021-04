Caso Suarez | pm | ‘da Ateneo esame-farsa per ottenere vantaggi patrimoniali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - L'dello scorso settembre per il calciatore Luisavrebbe portato “” all'Università degli stranieri di Perugia. E' quanto scrivono i pm di Perugia nell'avviso di conclusione di indagine firmato dal Procuratore capo Raffaele Cantone. A rischiare il processo ci sono l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'avvocato della Juventus Maria Turco, accusati a vario titolo di falso ideologico, rivelazione di segreto d''ufficio e falso materiale. Per i pm, i vertici dell'Università per stranieri di Perugia hanno agito per procurare all'“il profitto derivante sia dal corrispettivo per l'iscrizione all'e per il corso on line di preparazione fornito ...