Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve "istigatrice morale" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cinque gli indagati nell'inchiesta sull'esame farsa sostenuto il 17 settembre scorso dal calciatore uruguaiano presso l'Ateneo per stranieri. Le accuse: falso ideologico e materiale, rivelazione di segreto d'ufficio. Non c'è più l'ipotesi corruzione. Adesso i pm dovranno... Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cinque gli indagati nell'inchiesta sull'esame farsa sostenuto il 17 settembre scorso dal calciatore uruguaiano presso l'Ateneo per stranieri. Le accuse: falso ideologico e materiale, rivelazione di segreto d'ufficio. Non c'è più l'ipotesi corruzione. Adesso i pm dovranno...

