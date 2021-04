Caso Ciro Grillo | interviene Damiano dei Maneskin | le sue parole

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.David è intervento sui social per parlare di un argomento che sta scaldando il web. Ecco cosa è successo. Nelle ultime ore Beppesi è lasciato andar a lungo sfogo su Instagram per via di una vicenda che riguarda suo figlio. Il noto comico è infatti intervenuto su Twitter per difendere suo

Advertising

fattoquotidiano : Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Came… - fattoquotidiano : Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessual… - RaiNews : #Lucaselli, chiede la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo 'per esprimere la vicinanza del Parlam… - Mirith_ : RT @Rickybus2: @StaseraItalia @Capezzone Bravo Daniele... i giornali hanno parlato di più del giro sulla moto d'acqua del figlio di Salvini… - elib62 : RT @ElioLannutti: Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Camera htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ciro

Imbarazzo e necessità di voltare pagina. Nel Movimento 5 Stelle il video di Beppe Grillo , in cui difende il figlio, è piombato come un macigno. E non c'è stato verso di ridimensionare il. Perché il problema è diventato politico, eccome. Per questo, tra i parlamentari del M5S non c'è tanta voglia di ...... intervenuto via social per difendere il figlioaccusato dello stupro, insieme con tre amici, ... Ecco, magari si dirà che in quelsi trattava di due giovani donne morte. Ma un'esperienza ...IMMOBILE STRAKOSHA LAZIO – E’ la vigilia di Napoli-Lazio. La partita, in programma al Diego Armando Maradona giovedì 22 aprile alle ore 20:45, vede scendere in campo due squadre con la voglia di aggan ...Le parole del fondatore del M5S hanno provocato imbarazzo. E si prevede un'accelerazione sulla leadership di Conte ...