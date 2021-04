Caso Ciro Grillo, ecco perché con quel video Beppe Grillo ha mandato «affa…» il se stesso politico (Di mercoledì 21 aprile 2021) perché lo ha fatto Beppe Grillo? perché ha postato quel video che verosimilmente ne compromette ogni futuro politico? perché lo ha riempito di cose inaccettabili? perché ha messo in difficoltà soprattutto le donne ma anche gli uomini del suo movimento, e lo stesso Giuseppe Conte? È chiaro a tutti, anche ai super devoti che fin qui hanno taciuto e continueranno a tacere fino a ordine contrario, quanto sia ingiustificabile quel che ha detto. Anche e soprattutto per il fatto che un video di Beppe Grillo non è come il grido d’allarme di un cittadino qualunque affidato ai social: è un messaggio dall’alto (dall’Altissimo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021)lo ha fattoha postatoche verosimilmente ne compromette ogni futurolo ha riempito di cose inaccettabili?ha messo in difficoltà soprattutto le donne ma anche gli uomini del suo movimento, e loGiuseppe Conte? È chiaro a tutti, anche ai super devoti che fin qui hanno taciuto e continueranno a tacere fino a ordine contrario, quanto sia ingiustificabileche ha detto. Anche e soprattutto per il fatto che undinon è come il grido d’allarme di un cittadino qualunque affidato ai social: è un messaggio dall’alto (dall’Altissimo ...

Advertising

fattoquotidiano : Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Came… - fattoquotidiano : Non solo Beppe Grillo. Anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessual… - simocanettieri : RT @barbarajerkov: Il merito del caso Grillo, lasciando da parte la politica La lettera/ Ciro Grillo, la mamma e gli insegnamenti ai nostr… - barbarajerkov : Il merito del caso Grillo, lasciando da parte la politica La lettera/ Ciro Grillo, la mamma e gli insegnamenti ai… - Ciro_DeVivo : Per carità l’economia e povera gente io sono il primo che si dispiace difronte a certe scene sofferenti, ma non è i… -