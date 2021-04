Casertana | il presidente D’Agostino si congratula con Gravina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Esprimo le mie più sentitezioni alGabrieleper la sua elezione nel Comitato Esecutivo UEFA”. Così ildellaFC Giuseppeall’indomani dell’importante risultato raggiunto dal massimo esponente della FIGC: “I 53 voti, che testimoniano un consenso diffuso e trasversale, sono la conferma del grande lavoro svolto in questi anni al servizio del sistema calcio. L’esperienza maturata, partendo proprio dal complesso mondo della serie C, sarà un prezioso apporto in un organo di respiro europeo. In un momento così delicato a livello mondiale, è più che mai importante partire dalla profonda conoscenza e coscienza della realtà con cui si è chiamati a confrontarsi quotidianamente”. L'articolo ...

