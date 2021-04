Case accoglienza: pm di Massa chiede 11 rinvii a giudizio (anche politici) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undici rinvii a giudizio sono stati chiesti dalla procura di Massa per la vicenda Serinper, la cooperativa che gestiva Case di accoglienza per minori e per madri con figli piccoli. I reati per cui la procura chiede di portare alla sbarra gli 11 indagati sono corruzione, traffico di influenze illecite e maltrattamenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undicisono stati chiesti dalla procura diper la vicenda Serinper, la cooperativa che gestivadiper minori e per madri con figli piccoli. I reati per cui la procuradi portare alla sbarra gli 11 indagati sono corruzione, traffico di influenze illecite e maltrattamenti L'articolo proviene da Firenze Post.

