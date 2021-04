Casa della Salute a Pisa: locali a Ospedaletto sono a disposizione (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Una Casa della Salute c’è in tutte le zone socio-sanitarie dell’azienda Ausl Toscana Nord Ovest, eccezione fatta per quella Pisana” dice l’assessore Gambaccini. “Basta questo dato per dare contezza del ritardo accumulato negli anni che stiamo scontando nel nostro territorio e del motivo per cui, come Comune di Pisa, ne abbiamo posto la realizzazione al centro del programma di mandato. Anche come presidente della Società della Salute, insieme al sindaco Michele Conti, sono impegnata quotidianamente nel proporre soluzioni per porre fine ad un’attesa che davvero non può protrarsi troppo oltre, mettendo finalmente a disposizione del territorio questa struttura polivalente al cui interno dovrà operare un team ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Unac’è in tutte le zone socio-sanitarie dell’azienda Ausl Toscana Nord Ovest, eccezione fatta per quellana” dice l’assessore Gambaccini. “Basta questo dato per dare contezza del ritardo accumulato negli anni che stiamo scontando nel nostro territorio e del motivo per cui, come Comune di, ne abbiamo posto la realizzazione al centro del programma di mandato. Anche come presidenteSocietà, insieme al sindaco Michele Conti,impegnata quotidianamente nel proporre soluzioni per porre fine ad un’attesa che davvero non può protrarsi troppo oltre, mettendo finalmente adel territorio questa struttura polivalente al cui interno dovrà operare un team ...

tancredipalmeri : Erano partiti per fare la rivoluzione. Hanno finito per spararsi in faccia mentre giravano la maniglia della porta… - FrancescoLollo1 : In poche ore, oltre centomila cittadini hanno deciso di sostenere la mozione di sfiducia di @FratellidItalia contro… - pfmajorino : #Fontanavattene #LetiziaMoratti e soci stanno mettendo mano a una nuova riforma della sanità. Ma per cambiare la sa… - SarettaAsR79 : RT @Zziagenio78: MENÙ RISTORANTI COL COPRIFUOCO ALLE 22: -Gustosi gnocchetti lanciati in bocca con la fionda -Deliziosi bocconcini di pol… - poccipocetta : RT @Zziagenio78: MENÙ RISTORANTI COL COPRIFUOCO ALLE 22: -Gustosi gnocchetti lanciati in bocca con la fionda -Deliziosi bocconcini di pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa della Oscar 2021: le candidate come Miglior Attrice Protagonista ...Italiano del Film - HD Vanessa Kirby per Pieces of a Woman Grazie alle prime due stagioni della ... con la voce e il volto, il dolore di una donna che partorisce in casa, per poi esprimere, senza mai ...

Inter, Milan e Juventus dopo il flop della Superlega, Agnelli: "Non si può andare avanti" ... "È colpa solo mia" Tralasciando gli aspetti legati alla comunicazione del lancio della Superlega , vien da chiedersi come dovranno gestire il day after i club di casa nostra. È ovvio che fra le tre ...

"Casa della salute, partiamo dall’area materno-infantile" il Resto del Carlino Mantova, riapre la "casa delle cicogne" Alle porte della città virgiliana da domenica tornano le visite al Parco delle Bertone, giardino romantico e naturalistico amato dai bambini ...

Novara, lo stress da Covid entra anche in Pediatria: “Troppi episodi di autolesionismo” Ivana Rabbone dirige il reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore: “Il vero contagio è la sofferenza psicologica degli adolescenti” ...

...Italiano del Film - HD Vanessa Kirby per Pieces of a Woman Grazie alle prime due stagioni... con la voce e il volto, il dolore di una donna che partorisce in, per poi esprimere, senza mai ...... "È colpa solo mia" Tralasciando gli aspetti legati alla comunicazione del lancioSuperlega , vien da chiedersi come dovranno gestire il day after i club dinostra. È ovvio che fra le tre ...Alle porte della città virgiliana da domenica tornano le visite al Parco delle Bertone, giardino romantico e naturalistico amato dai bambini ...Ivana Rabbone dirige il reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore: “Il vero contagio è la sofferenza psicologica degli adolescenti” ...