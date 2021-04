Cartabia | rieducare tutti i detenuti | sull’ergastolo legge necessaria

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «In carcere deve esserci sempre una finestra aperta sul futuro», ricorda la guardasigilli, «ma ogni situazione è diversa e l’ostatività per i mafiosi va rimossa nel rispetto di regole adeguate» Martaparla spesso di carcere. Ne ha parlato tante volte da giudice e presidente della Consulta. Lo ha fatto nei primi 60 giorni da ministra della Giustizia. Ma le parole pronunciate ieri a Bergamo durante la visita per l’intitolazione del carcere a don Fausto Resmini pesano di più, perché arrivano pochi giorni dopo la sentenzaostativo. E l’investitura conferita dalla Corte costituzionale al legislatore è una prova che la guardasigilli non elude. Lo lascia intendere in un ampio intervento sul valore del «reinserimento sociale», non scindibile dalla «forte educazione» di cui ha dato un magistrale esempio proprio don Resmini, ...