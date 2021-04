Carta Bianca, l’allarme di Tozzi: ‘Rischio di una nuova pandemia’. Ecco il motivo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ultima puntata di CartaBianca su Rai 3 sono intervenuti, tra gli altri ospiti, il geologo Mario Tozzi e Riccardo Iacona di Presa Diretta: entrambi hanno puntato l’accento sulla necessità di prenderci cura del nostro pianeta, a cominciare da flora e fauna, onde evitare nuove emergenze sanitarie e pandemie. Tozzi a CartaBianca: l’appello a fare scelte ambientali sensate Il conduttore di Presa Diretta ha sostenuto: “I grandi allevamenti intensivi sono incubatori di virus. È successo anche con le ultime influenze aviarie e suine. Una volta che il virus entra ha grandissima facilità di sviluppo, per le condizioni in cui gli animali vivono”. #Iacona: "I grandi allevamenti intensivi sono incubatori di virus. È successo anche con le ultime influenze aviarie e suine. Una volta ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell’ultima puntata disu Rai 3 sono intervenuti, tra gli altri ospiti, il geologo Marioe Riccardo Iacona di Presa Diretta: entrambi hanno puntato l’accento sulla necessità di prenderci cura del nostro pianeta, a cominciare da flora e fauna, onde evitare nuove emergenze sanitarie e pandemie.: l’appello a fare scelte ambientali sensate Il conduttore di Presa Diretta ha sostenuto: “I grandi allevamenti intensivi sono incubatori di virus. È successo anche con le ultime influenze aviarie e suine. Una volta che il virus entra ha grandissima facilità di sviluppo, per le condizioni in cui gli animali vivono”. #Iacona: "I grandi allevamenti intensivi sono incubatori di virus. È successo anche con le ultime influenze aviarie e suine. Una volta ...

