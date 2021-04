Carnevali: “Super Lega? Ci siamo sentiti traditi. De Zerbi ha espresso il nostro pensiero” (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Milan a an Siro. Un pensiero ovviamente anche per la Super Lega. Queste le sue parole: “De Zerbi ieri più che duro è stato giusto. Era il pensiero suo, dei giocatori e della società. Serve anche buonsenso, era comunque impossibile pensare che potesse finire tutto in 48 ore. Ci siamo sentiti anche traditi dalle tre società italiane e sapevamo che non sarebbe stato facile portare avanti questo progetto. Agli sportivi piace vincere sul campo, piace la meritocrazia. Noi facciamo poi calcio per i tifosi. Questi sono stati gli aspetti principali che hanno fatto saltare tutto. Noi, come società, non sapevamo nulla, ma adesso andiamo avanti”. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ad del Sassuolo, Giovanni, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Milan a an Siro. Unovviamente anche per la. Queste le sue parole: “Deieri più che duro è stato giusto. Era ilsuo, dei giocatori e della società. Serve anche buonsenso, era comunque impossibile pensare che potesse finire tutto in 48 ore. Cianchedalle tre società italiane e sapevamo che non sarebbe stato facile portare avanti questo progetto. Agli sportivi piace vincere sul campo, piace la meritocrazia. Noi facciamo poi calcio per i tifosi. Questi sono stati gli aspetti principali che hanno fatto saltare tutto. Noi, come società, non sapevamo nulla, ma adesso andiamo avanti”. Sulla ...

