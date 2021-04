Caparezza riaccende le luci del Live Club di Trezzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caparezza riaccende

IL GIORNO

"Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album - così Michelenel materiale di presentazione - è la stasi, il non luogo senza via d'uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un ..."Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album - così Michelenel materiale di presentazione - è la stasi, il non luogo senza via d'uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un ...Il rapper ha girato il video del singolo “La scelta” nello storico locale, chiuso da un anno. "Orgogliosi di averlo qui" ...Il rapper ha girato il video del singolo “La scelta” nello storico locale trezzese, chiuso da un anno. "Orgogliosi di averlo qui" ...