Cannabis, il deputato Sodano: "Mi ha aiutato quando ero malato di tumore e non mi ha impedito di studiare e lavorare" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante la presentazione alla Camera della proposta di legge sulla regolamentazione della Cannabis, definita 'Manifesto collettivo', il deputato Michele Sodano ha raccontato la sua storia di malato oncologico e di come l'uso terapeutico della Cannabis lo abbia aiutato. "Lo dico per smentire chi dice che fumare Cannabis provoca buchi nel cervello. Consumare Cannabis a 18 anni durante il mio periodo di malattia – racconta Sodano – non mi ha impedito di laurearmi alla Bocconi, di specializzarmi e di lavorare poi alle Nazioni unite e dopo in una grande multinazionale della pubblicità. Fino a diventare parlamentare ". Anche Caterina Licatini, farmacista e deputata del Movimento 5 stelle ha riportato la sua ...

