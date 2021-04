Can Yaman e Diletta Leotta, aria di crisi? Lei nega ma spuntano segnalazioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia d’amore tra Can Yaman, famoso attore turco, e Diletta Leotta, giornalista di DAZN, sembrerebbe già essere finita. In molti non hanno mai creduto a questa relazione, tuttavia, la coppia ha sempre negato queste accuse. Ad oggi, anche grazie ad alcune segnalazioni, pare che la storia d’amore più chiacchierata del momento sia terminata. CAN L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia d’amore tra Can, famoso attore turco, e, giornalista di DAZN, sembrerebbe già essere finita. In molti non hanno mai creduto a questa relazione, tuttavia, la coppia ha sempreto queste accuse. Ad oggi, anche grazie ad alcune, pare che la storia d’amore più chiacchierata del momento sia terminata. CAN L'articolo

Advertising

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - lorycan13 : RT @fran_ozgegurel: Definizione di ÖZACAN: Fandom della coppia lavorativa, formata da Özge Gürel e Can Yaman. E sottolineo lavorativa. Se… - CanYamans_IQ : RT @fran_ozgegurel: Definizione di ÖZACAN: Fandom della coppia lavorativa, formata da Özge Gürel e Can Yaman. E sottolineo lavorativa. Se… -