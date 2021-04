Camerota | si va verso la normalità | domani le scuole tornano in presenza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiapronolein. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati adopo la positività di una persona anziana riscontrata alla frazione Lentiscosa. Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, considerato che un contatto stretto del concittadino infetto da covid-19 era molto vicino ad ambienti scolastici, aveva optato per la sospensione della didattica in. Una settimana di stop è bastata per permettere alle autorità sanitarie di effettuare i dovuti controlli. Dunque, si può tornare allagiovedì, riaprono aledell’infanzia, le elementari e le medie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sanità Regione Campania Italiana - Distretto Sanitario 71 Sapri/Camerota: lo ...