Calcio | Serie A 2021 | Raspadori ribalta il Milan! Il Sassuolo passa 1-2 a San Siro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La tredicesima giornata del girone di ritorno dellaA 2020-diriserva una sorpresa: nel match delle ore 18.30 il Milan perde in casa contro ilper 1-2 e riapre così la corsa al secondo posto e, più in generale, alla Champions League, dato che l’Atalanta può operare il sorpasso e Juventus, Napoli e Lazio possono avvicinarsi. In realtà il match di questa sera pareva essersi messo in discesa per il Milan, con la rete alla mezz’ora del primo tempo di Calhanoglu che aveva virtualmente spinto i rossoneri a +5 sull’Atalanta, ma gli ospiti non si sono dati per vinti e, pur ormai attardati nella corsa all’Europa, hanno dato tutto nella ripresa. A salire agli onori della cronaca sportiva, infatti, nei secondi 45?, è stato, autore di una doppietta pesantissima nell’economia ...