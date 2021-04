Calcio, Nasser Al-Khelaifi è il nuovo presidente dell’Eca (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, avvenute due giorni fa, Nasser Al-Khelaifi è stato eletto nuovo presidente dell’Eca (European club association). “Congratulazioni a Nasser Al-Khelaifi, presidente e Ceo del Paris Saint Germain, che oggi è stato eletto nuovo presidente dell’Eca”. Con queste parole la stessa organizzazione lo ha annunciato sul proprio profilo Twitter. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, avvenute due giorni fa,Al-è stato eletto(European club association). “Congratulazioni aAl-e Ceo del Paris Saint Germain, che oggi è stato eletto”. Con queste parole la stessa organizzazione lo ha annunciato sul proprio profilo Twitter. SportFace.

