Calcio | Lineker replica ad Agnelli | ‘Superlega come videogioco? A Fifa puoi retrocedere…’

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – L'ex attaccante della Nazionale inglese Gary Lineker ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Juventus, Andrea Agnelli che al Corriere dello Sport ha dichiarato: "Il 40% di coloro che hanno fra i 16 e i 24 anni non ha interesse nel mondo del Calcio. Andare a creare una competizione che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali – come Fifa – significa andargli incontro e fronteggiare la competizione di Fortnite o Call of Duty che sono i centri di attenzione dei ragazzi di oggi, che spenderanno domani". L'ex attaccante di Tottenham e Barcellona ha replicato su Twitter. "Tranne che puoi essere retrocesso giocando a Fifa". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

