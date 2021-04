Calcio, Andrea Agnelli non si arrende: “Il progetto Super League va avanti e avrà il 100% di possibilità di successo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non si arrende e, anzi, rilancia sul progetto “Super Lega“, tema di dibattito nelle ultime ore tra gli addetti ai lavori e non del mondo del Calcio. Nonostante la pubblicazione della nota ufficiale sulla sospensione del progetto voluto da 12 club, tra cui Juventus, Milan e Inter per via dell’abbandono dei club inglesi, il n.1 della società bianconera sulle pagine di Repubblica ha evidenziato che non c’è alcun ritorno nei ranghi e si vuol dare continuità all’iniziativa con estrema determinazione, ascoltando però anche eventuali proposte da parte dell’UEFA. “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Super League ha il 100% di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Juventusnon sie, anzi, rilancia sulLega“, tema di dibattito nelle ultime ore tra gli addetti ai lavori e non del mondo del. Nonostante la pubblicazione della nota ufficiale sulla sospensione delvoluto da 12 club, tra cui Juventus, Milan e Inter per via dell’abbandono dei club inglesi, il n.1 della società bianconera sulle pagine di Repubblica ha evidenziato che non c’è alcun ritorno nei ranghi e si vuol dare continuità all’iniziativa con estrema determinazione, ascoltando però anche eventuali proposte da parte dell’UEFA. “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, ildellaha ildi ...

